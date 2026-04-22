Payroux

Respirer avec la forêt

Eglise Payroux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 09:30:00

fin : 2026-05-16 12:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Syvothérapie et contemplation.

Marche douce Respiration détente en forêt

Libre participation, inscription conseillée .

Eglise Payroux 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 56 04 94

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English : Respirer avec la forêt

L’événement Respirer avec la forêt Payroux a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou