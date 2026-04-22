Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Respirer avec la forêt Payroux

Respirer avec la forêt Payroux

Respirer avec la forêt Payroux samedi 16 mai 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 86350 Payroux

Département : Vienne

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Payroux

Respirer avec la forêt

Eglise Payroux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:30:00
fin : 2026-05-16 12:30:00

Date(s) :
2026-05-16

Syvothérapie et contemplation.
Marche douce Respiration détente en forêt
Libre participation, inscription conseillée   .

Eglise Payroux 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 56 04 94 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Respirer avec la forêt

L’événement Respirer avec la forêt Payroux a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

À voir aussi à Payroux (Vienne)