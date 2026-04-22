Respirer avec la forêt Payroux
Respirer avec la forêt Payroux samedi 16 mai 2026.
Payroux
Respirer avec la forêt
Eglise Payroux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:30:00
fin : 2026-05-16 12:30:00
Date(s) :
2026-05-16
Syvothérapie et contemplation.
Marche douce Respiration détente en forêt
Libre participation, inscription conseillée .
Eglise Payroux 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 56 04 94
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English : Respirer avec la forêt
L’événement Respirer avec la forêt Payroux a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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