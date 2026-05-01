Course de caisses à savon Combovin
Course de caisses à savon Combovin dimanche 24 mai 2026.
Combovin
Course de caisses à savon
Centre village Combovin Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:30:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
5ème édition de la course de caisses à savon. Au programme contrôle technique, descente initiation enfants, remise des prix, repas et descente de nuit. Concert de Denis Gaud et son orchestre. Animations, restauration et buvette.
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Centre village Combovin 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 64 81 20 jeungarage@gmail.com
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English :
5th edition of the soapbox race. On the program: technical inspection, children’s initiation run, prize-giving ceremony, meal and night run. Concert by Denis Gaud and his orchestra. Entertainment, food and refreshments.
L’événement Course de caisses à savon Combovin a été mis à jour le 2026-05-08 par Valence Romans Tourisme