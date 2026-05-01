Combovin

Course de caisses à savon

Centre village Combovin Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:30:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

5ème édition de la course de caisses à savon. Au programme contrôle technique, descente initiation enfants, remise des prix, repas et descente de nuit. Concert de Denis Gaud et son orchestre. Animations, restauration et buvette.

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Centre village Combovin 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 64 81 20 jeungarage@gmail.com

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English :

5th edition of the soapbox race. On the program: technical inspection, children’s initiation run, prize-giving ceremony, meal and night run. Concert by Denis Gaud and his orchestra. Entertainment, food and refreshments.

L’événement Course de caisses à savon Combovin a été mis à jour le 2026-05-08 par Valence Romans Tourisme