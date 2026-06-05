Course de caisses à savon Lerné
Course de caisses à savon Lerné dimanche 5 juillet 2026.
Lerné
Course de caisses à savon
Lerné Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Le comité des fêtes de Lerné organise sa première course de caisses à savon.
Inscription obligatoire.
Le comité des fêtes de Lerné organise sa première course de caisses à savon.
Inscription obligatoire. .
Lerné 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 85 54 74 21
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English :
The Comité des fêtes de Lerné organizes its first soapbox race.
Registration required.
L’événement Course de caisses à savon Lerné a été mis à jour le 2026-06-05 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme