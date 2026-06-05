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Course de caisses à savon Lerné

Course de caisses à savon Lerné

Course de caisses à savon Lerné dimanche 5 juillet 2026.

Ville : 37500 Lerné

Département : Indre-et-Loire

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif :

Lerné

Course de caisses à savon

Lerné Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Le comité des fêtes de Lerné organise sa première course de caisses à savon.
Inscription obligatoire.
Le comité des fêtes de Lerné organise sa première course de caisses à savon.
Inscription obligatoire.   .

Lerné 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 85 54 74 21 

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English :

The Comité des fêtes de Lerné organizes its first soapbox race.
Registration required.

L’événement Course de caisses à savon Lerné a été mis à jour le 2026-06-05 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme