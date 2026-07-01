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AGENDA · Lerné

Visite de Chavigny, Château de Chavigny, Lerné

samedi 19 septembre 2026 · Château de Chavigny · Lerné

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Chavigny
Adresse
Chavigny 1 37500 Lerné
Ville
37500 Lerné
Département
Indre-et-Loire

Visite de Chavigny 19 et 20 septembre Château de Chavigny Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T08:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite libre de la propriété et visite commentée de la chapelle : départ toutes les heures.

Château de Chavigny Chavigny 1 37500 Lerné Lerné 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 35 35 01 36 Il ne reste du château de Chavigny que le site , ses douves sèches, son porche d’entrée et une exceptionnelle chapelle. Les communs ont été préservés aussi. Parking à l’extérieur de la propriété.
Visite libre de la propriété et visite commentée de la chapelle : départ toutes les heures.

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