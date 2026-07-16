AGENDA · Lerné
Visite du site du château de Chavigny, Château de Chavigny, Lerné
samedi 19 septembre 2026 · Château de Chavigny · Lerné
Informations pratiques
Visite du site du château de Chavigny 19 et 20 septembre Château de Chavigny Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Visite commentée de la chapelle.
Visite libre du parc.
Château de Chavigny Chavigny 1 37500 Lerné Lerné 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 35 35 01 36 Il ne reste du château de Chavigny que le site , ses douves sèches, son porche d’entrée et une exceptionnelle chapelle. Les communs ont été préservés aussi. Parking à l’extérieur de la propriété.
Visite commentée de la chapelle
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