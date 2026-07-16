Visite du site du château de Chavigny, Château de Chavigny, Lerné

Informations pratiques

Visite du site du château de Chavigny 19 et 20 septembre Château de Chavigny Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite commentée de la chapelle.

Visite libre du parc.

Château de Chavigny Chavigny 1 37500 Lerné Lerné 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 35 35 01 36 Il ne reste du château de Chavigny que le site , ses douves sèches, son porche d’entrée et une exceptionnelle chapelle. Les communs ont été préservés aussi. Parking à l’extérieur de la propriété.

Visite commentée de la chapelle