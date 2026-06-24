Course de caisses à savon les rapides du Couvent Lannilis
Course de caisses à savon les rapides du Couvent Lannilis dimanche 12 juillet 2026.
Lannilis
Course de caisses à savon les rapides du Couvent
Rue du Couvent Lannilis Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 09:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Découvrez la deuxième course de caisses à savon Les Rapides du Couvent .
Participez à une journée pleine de fun avec la course de caisses à savon ! Venez admirer des bolides aussi créatifs que déjantés dévaler le parcours dans une ambiance conviviale. Sur place, profitez d’animations pour toute la famille et d’un espace restauration. Sensations et bonne humeur garanties !
Buvette et restauration sur place. .
Rue du Couvent Lannilis 29870 Finistère Bretagne
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L’événement Course de caisses à savon les rapides du Couvent Lannilis a été mis à jour le 2026-06-24 par OT PAYS DES ABERS
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