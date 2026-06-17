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Mercredis matin de l’orgue Place Général Leclerc Lannilis

Mercredis matin de l’orgue Place Général Leclerc Lannilis mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Place Général Leclerc

Adresse : Eglise

Ville : 29870 Lannilis

Département : Finistère

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Lannilis

Mercredis matin de l’orgue

Place Général Leclerc Eglise Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

C’est la 18eme saison des mercredis de l’orgue . Tous les mercredis matins de l’été, l’association Sauvegarde du Patrimoine de Lannilis propose un concert autour de l’orgue.
Ce mercredi Olivier CHARDONNET (Orgue) Versailles Limoges Caroline CHARDONNET (Violon) Mireille KOVAC (Violon)   .

Place Général Leclerc Eglise Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 6 81 08 63 10 

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English :

L’événement Mercredis matin de l’orgue Lannilis a été mis à jour le 2026-06-17 par OT PAYS DES ABERS

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