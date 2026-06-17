Mercredis matin de l’orgue Place Général Leclerc Lannilis

Lannilis

Mercredis matin de l’orgue

Place Général Leclerc Eglise Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

C’est la 18eme saison des mercredis de l’orgue . Tous les mercredis matins de l’été, l’association Sauvegarde du Patrimoine de Lannilis propose un concert autour de l’orgue.

Ce mercredi Olivier CHARDONNET (Orgue) Versailles Limoges Caroline CHARDONNET (Violon) Mireille KOVAC (Violon) .

Place Général Leclerc Eglise Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 6 81 08 63 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Mercredis matin de l’orgue Lannilis a été mis à jour le 2026-06-17 par OT PAYS DES ABERS