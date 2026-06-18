Bal des pompiers de Lannilis 2026 Stade de Kergroas Lannilis

Lannilis

Bal des pompiers de Lannilis 2026

Stade de Kergroas Lieu-dit Kergroas Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-14 01:00:00

Date(s) :

2026-07-13

À l’occasion de la veille de la Fête nationale, les sapeurs-pompiers de Lannilis vous invitent à une grande soirée festive et conviviale !

Profitez d’un moment chaleureux à partager en famille, entre amis ou entre voisins dans une ambiance animée et sécurisée.

Au programme

✨ Spectaculaire feu d’artifice

Ambiance musicale assurée par le DJ Dired

Buvette et restauration sur place

Piste de danse pour prolonger la soirée jusqu’au bout de la nuit

Venez nombreux célébrer ce moment incontournable de l’été aux côtés de vos pompiers ! ❤️ .

Stade de Kergroas Lieu-dit Kergroas Lannilis 29870 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Bal des pompiers de Lannilis 2026 Lannilis a été mis à jour le 2026-06-18 par OT PAYS DES ABERS