Bal des pompiers de Lannilis 2026 Stade de Kergroas Lannilis
Bal des pompiers de Lannilis 2026 Stade de Kergroas Lannilis lundi 13 juillet 2026.
Lannilis
Bal des pompiers de Lannilis 2026
Stade de Kergroas Lieu-dit Kergroas Lannilis Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-14 01:00:00
Date(s) :
2026-07-13
À l’occasion de la veille de la Fête nationale, les sapeurs-pompiers de Lannilis vous invitent à une grande soirée festive et conviviale !
Profitez d’un moment chaleureux à partager en famille, entre amis ou entre voisins dans une ambiance animée et sécurisée.
Au programme
✨ Spectaculaire feu d’artifice
Ambiance musicale assurée par le DJ Dired
Buvette et restauration sur place
Piste de danse pour prolonger la soirée jusqu’au bout de la nuit
Venez nombreux célébrer ce moment incontournable de l’été aux côtés de vos pompiers ! ❤️ .
Stade de Kergroas Lieu-dit Kergroas Lannilis 29870 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Bal des pompiers de Lannilis 2026 Lannilis a été mis à jour le 2026-06-18 par OT PAYS DES ABERS
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