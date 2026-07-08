L’Art dans les chapelles du Léon Exposition de Véronique Porot Lieu-dit Bergot Lannilis

Informations pratiques

Lannilis

L’Art dans les chapelles du Léon Exposition de Véronique Porot

Lieu-dit Bergot Chapelle Saint Yves du Bergot Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Avec ses créations en papier et dentelle inspirées des ammonites, Véronique Porot explore la mémoire du vivant et le passage du temps. Ses œuvres délicates évoquent les cycles naturels, de la naissance au renouveau.

La chapelle

Chapelle du XVIe siècle, ce sanctuaire dépendait anciennement du manoir du Bergot ou du Moguer. Elle est devenue propriété communale depuis janvier 2002. .

Lieu-dit Bergot Chapelle Saint Yves du Bergot Lannilis 29870 Finistère Bretagne

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English :

L’événement L’Art dans les chapelles du Léon Exposition de Véronique Porot Lannilis a été mis à jour le 2026-07-04 par OT PAYS DES ABERS