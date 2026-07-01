Initiation aux danses bretonnes Salle Yves Nicolas Lannilis
mercredi 15 juillet 2026 · Salle Yves Nicolas · Lannilis
Informations pratiques
Lannilis
Initiation aux danses bretonnes
Salle Yves Nicolas Espace la Poutroie Lannilis Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:30:00
fin : 2026-08-05 22:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
L’association à la Croisée des Abers de Lannilis organise une initiation aux danses bretonnes aux touristes et aux locInitiez-vous aux danses bretonnes avec l’association À la Croisée des Abers ! Ouverte aux habitants comme aux visiteurs, cette animation vous invite à découvrir les pas et les rythmes traditionnels dans une ambiance conviviale. Un moment de partage pour plonger au cœur de la culture bretonne.aux .
Salle Yves Nicolas Espace la Poutroie Lannilis 29870 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Initiation aux danses bretonnes Lannilis a été mis à jour le 2026-07-01 par OT PAYS DES ABERS
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