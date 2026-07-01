Initiation aux danses bretonnes Salle Yves Nicolas Lannilis

Informations pratiques

Lannilis

Initiation aux danses bretonnes

Salle Yves Nicolas Espace la Poutroie Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:30:00

fin : 2026-08-05 22:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

L’association à la Croisée des Abers de Lannilis organise une initiation aux danses bretonnes aux touristes et aux locInitiez-vous aux danses bretonnes avec l’association À la Croisée des Abers ! Ouverte aux habitants comme aux visiteurs, cette animation vous invite à découvrir les pas et les rythmes traditionnels dans une ambiance conviviale. Un moment de partage pour plonger au cœur de la culture bretonne.aux .

Salle Yves Nicolas Espace la Poutroie Lannilis 29870 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Initiation aux danses bretonnes Lannilis a été mis à jour le 2026-07-01 par OT PAYS DES ABERS