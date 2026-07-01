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AGENDA · Lannilis

Initiation aux danses bretonnes Salle Yves Nicolas Lannilis

mercredi 15 juillet 2026 · Salle Yves Nicolas · Lannilis

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle Yves Nicolas
Adresse
Espace la Poutroie
Ville
29870 Lannilis
Département
Finistère
Tarif

Lannilis

Initiation aux danses bretonnes

Salle Yves Nicolas Espace la Poutroie Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:30:00
fin : 2026-08-05 22:30:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

L’association à la Croisée des Abers de Lannilis organise une initiation aux danses bretonnes aux touristes et aux locInitiez-vous aux danses bretonnes avec l’association  À la Croisée des Abers  ! Ouverte aux habitants comme aux visiteurs, cette animation vous invite à découvrir les pas et les rythmes traditionnels dans une ambiance conviviale. Un moment de partage pour plonger au cœur de la culture bretonne.aux   .

Salle Yves Nicolas Espace la Poutroie Lannilis 29870 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Initiation aux danses bretonnes Lannilis a été mis à jour le 2026-07-01 par OT PAYS DES ABERS

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