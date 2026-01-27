Course de caisses à savon

Moulins-le-Carbonnel Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Première édition, organisée par le comité des fêtes moulinois !

Le 6 juin, le comité des fêtes de Moulins-le-Carbonnel, en partenariat avec le Comité Interrégional Folklorique Caisse à savon, vous donne rendez-vous pour un course de caisses à savon dans les rues de la ville !

Engagement gratuit pour les pilotes, entrée libre pour les specatateurs.

Renseignements au 06 06 45 25 54 ou 06 68 76 05 73.

Inscriptions sur HelloAsso https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-moulinois/evenements/course-de-caisse-a-savon-du-07-juin-2026 .

Moulins-le-Carbonnel 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 06 45 25 54 cdfmoulinois72@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

First edition, organized by the Comité des fêtes moulinois!

L’événement Course de caisses à savon Moulins-le-Carbonnel a été mis à jour le 2026-01-27 par OT des Alpes Mancelles