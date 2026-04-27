COURSE DE CÔTE Font-Romeu-Odeillo-Via
COURSE DE CÔTE Font-Romeu-Odeillo-Via samedi 1 août 2026.
Font-Romeu-Odeillo-Via
COURSE DE CÔTE
Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
Course de Côte Défi des Ours
Les 1er et 2 août, vivez un week-end de sport auto avec le 7ᵉ Défi des Ours
4ᵉ Course de Côte du Col de Fau
4ᵉ Course de Côte de Font-Romeu
8ᵉ VHC VHRS VMRS
Montées chrono & show drift
Entrée gratuite, restauration & buvette sur place
Venez nombreux !
.
Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
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English :
Défi des Ours Hill Climb ?
On August 1 and 2, experience a weekend of motorsport with the 7? Défi des Ours
4? Col de Fau Hill Climb
4? Font-Romeu Hill Climb
8? VHC ? VHRS ? VMRS
Time trials & show drift
Free entry, catering & refreshments on site
Come one, come all!
L’événement COURSE DE CÔTE Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-04-27 par OT DE FONT ROMEU
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