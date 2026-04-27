Font-Romeu-Odeillo-Via

COURSE DE CÔTE

Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 09:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Course de Côte Défi des Ours

Les 1er et 2 août, vivez un week-end de sport auto avec le 7ᵉ Défi des Ours

4ᵉ Course de Côte du Col de Fau

4ᵉ Course de Côte de Font-Romeu

8ᵉ VHC VHRS VMRS

Montées chrono & show drift

Entrée gratuite, restauration & buvette sur place

Venez nombreux !

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Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30

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English :

Défi des Ours Hill Climb ?

On August 1 and 2, experience a weekend of motorsport with the 7? Défi des Ours

4? Col de Fau Hill Climb

4? Font-Romeu Hill Climb

8? VHC ? VHRS ? VMRS

Time trials & show drift

Free entry, catering & refreshments on site

Come one, come all!

L’événement COURSE DE CÔTE Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-04-27 par OT DE FONT ROMEU