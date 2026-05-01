Course de la ligue PACA Chemin de la longue vue Boulbon

Boulbon

Course de la ligue PACA

Vendredi 29 mai 2026 de 17h à 19h. Chemin de la longue vue Arènes municipale de Boulbon Boulbon Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 17:00:00

fin : 2026-05-29 19:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Rendez-vous aux arènes pour une course de la ligue PACA organisé par le Club Taurin Boulbonnais.

Avec les manades Pla, Nicollin et Fabre Mailhan.

Les stagiaires sont désignés par le FFCC. .

Chemin de la longue vue Arènes municipale de Boulbon Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 43 95 47

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English :

The Club Taurin Boulbonnais organizes a race for the PACA league at the arena.

L’événement Course de la ligue PACA Boulbon a été mis à jour le 2026-05-19 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)