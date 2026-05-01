Fête de la Saint-Marcellin Boulbon

Boulbon

Fête de la Saint-Marcellin

Du vendredi 29 mai au mardi 2 juin 2026. Centre-village Boulbon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-05-29

Lancement des festivités du 29 mai au 2 juin !

Des animations, des concerts, des manifestations taurines avec des bandidos et abrivados etc. rythmeront la fête !

Pendant la durée de la fête restauration possible sur place.

Vendredi 29 mai

17h Course de ligue PACA Arènes municipales (5€)

En soirée animation musicale avec Dj Bubu



Samedi 30 mai

9h Déjeuner au restaurant Gio (10€) Inscriptions au 07 67 56 04 02 ou 06 74 00 83 16 jusqu’au 28 mai 2026

11h Abrivado longue Manade Arlatenco (Carrières, Chemin de la Cantarelle, Chemin du pont d’or, D81, D35, Avenue de la Montagnette, Avenue du 11 novembre et place Gilles Léontin)

12h Apéritif musical

17h30 Bandido Manade Arlatenco (Avenue Charles de Gaulle, Chemin de la longue vue)

En soirée bal avec l’orchestre Richard Gardet



Dimanche 31 mai

9h Déjeuner

11h Abrivado longue Manade Conti (Manade Pla, Traverse du Mas d’Artaud, Chemin du Mas d’Artaud, Route de Mézoargues, D81, Chemin du Bousquillon, D35, Chemin de la longue vue, Avenue Charles de Gaulle, Avenue des Platanes, Place Gilles Léontin)

13h Aïoli servi par le traiteur Orsini (24€ Inscriptions au 06 74 00 83 16 jusqu’au 28 mai 2026

17h30 Bandido Manade Conti (Avenue Charles de Gaulle, Chemin de la longue vue)

Soirée animée par Mind the Gap



Lundi 1er juin

14h30 76ème Grand Prix Cycliste de la Saint-Marcellin Souvenir Lucien Piquet

19h Traditionnelle Procession des Bouteilles célébrée par le père Michel Savalli avec la participation de Bandùra et la Ribambello de Tartarin

En soirée bal avec l’orchestre No Name



Mardi 2 juin

10h30 Messe de la Saint-Marcellin

15h Concours de pétanque .

Centre-village Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 43 95 47

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English :

Festivities kick off from May 29 to June 2!

Entertainment, concerts, bullfighting events with bandidos and abrivados etc. set the pace for the festivities!

Catering available on site for the duration of the festival.

L’événement Fête de la Saint-Marcellin Boulbon a été mis à jour le 2026-05-19 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)