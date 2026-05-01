Fête de la Saint-Marcellin Boulbon
Fête de la Saint-Marcellin Boulbon vendredi 29 mai 2026.
Boulbon
Fête de la Saint-Marcellin
Du vendredi 29 mai au mardi 2 juin 2026. Centre-village Boulbon Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-29
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-05-29
Lancement des festivités du 29 mai au 2 juin !
Des animations, des concerts, des manifestations taurines avec des bandidos et abrivados etc. rythmeront la fête !
Pendant la durée de la fête restauration possible sur place.
Vendredi 29 mai
17h Course de ligue PACA Arènes municipales (5€)
En soirée animation musicale avec Dj Bubu
Samedi 30 mai
9h Déjeuner au restaurant Gio (10€) Inscriptions au 07 67 56 04 02 ou 06 74 00 83 16 jusqu’au 28 mai 2026
11h Abrivado longue Manade Arlatenco (Carrières, Chemin de la Cantarelle, Chemin du pont d’or, D81, D35, Avenue de la Montagnette, Avenue du 11 novembre et place Gilles Léontin)
12h Apéritif musical
17h30 Bandido Manade Arlatenco (Avenue Charles de Gaulle, Chemin de la longue vue)
En soirée bal avec l’orchestre Richard Gardet
Dimanche 31 mai
9h Déjeuner
11h Abrivado longue Manade Conti (Manade Pla, Traverse du Mas d’Artaud, Chemin du Mas d’Artaud, Route de Mézoargues, D81, Chemin du Bousquillon, D35, Chemin de la longue vue, Avenue Charles de Gaulle, Avenue des Platanes, Place Gilles Léontin)
13h Aïoli servi par le traiteur Orsini (24€ Inscriptions au 06 74 00 83 16 jusqu’au 28 mai 2026
17h30 Bandido Manade Conti (Avenue Charles de Gaulle, Chemin de la longue vue)
Soirée animée par Mind the Gap
Lundi 1er juin
14h30 76ème Grand Prix Cycliste de la Saint-Marcellin Souvenir Lucien Piquet
19h Traditionnelle Procession des Bouteilles célébrée par le père Michel Savalli avec la participation de Bandùra et la Ribambello de Tartarin
En soirée bal avec l’orchestre No Name
Mardi 2 juin
10h30 Messe de la Saint-Marcellin
15h Concours de pétanque .
Centre-village Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 43 95 47
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English :
Festivities kick off from May 29 to June 2!
Entertainment, concerts, bullfighting events with bandidos and abrivados etc. set the pace for the festivities!
Catering available on site for the duration of the festival.
L’événement Fête de la Saint-Marcellin Boulbon a été mis à jour le 2026-05-19 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
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