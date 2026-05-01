Les Estivales Soirée Food Trucks Boulbon

Boulbon

Les Estivales Soirée Food Trucks

Dimanche 24 mai 2026 de 19h30 à 0h.

Dimanche 21 juin 2026 de 19h30 à 0h.

Dimanche 28 juin 2026 de 19h30 à 0h.

Dimanche 5 juillet 2026 de 19h30 à 0h.

Dimanche 19 juillet 2026 de 19h30 à 0h.

Dimanche 26 juillet 2026 de 19h30 à 0h.

Dimanche 9 août 2026 de 19h30 à 0h.

Dimanche 16 août 2026 de 19h30 à 0h.

Dimanche 23 août 2026 de 19h30 à 0h.

Dimanche 6 septembre 2026 de 19h30 à 0h.

Dimanche 13 septembre 2026 de 19h30 à 0h. Place Gilles Leontin Boulbon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 19:30:00

fin : 2026-07-19 00:00:00

Date(s) :

2026-05-24 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-05 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-09-06 2026-09-13

Profitez d’une soirée à la fraîcheur des platanes de la place Gilles Léontin avec des concerts gratuits tout au long de l’été !

Dimanche 24 mai dès 19h30 Soirée Food Trucks

Ambiance musicale avec Gipsy Soy Musique flamenco gitane



Dimanche 21 juin dès 19h30 Soirée Food Trucks

Animé par Les imparfaits



Dimanche 28 juin dès 19h30 Soirée Food Trucks

Ambiance musicale avec Fair Play Musique live variétés



Dimanche 5 juillet dès 19h30 Soirée Food Trucks

Ambiance musicale avec Slow Ruch



Dimanche 19 juillet dès 19h30 Soirée Food Trucks

Ambiance musicale avec Blue Bird



Dimanche 26 juillet dès 19h30 Soirée Food Trucks

Ambiance musicale avec So June



Dimanche 9 août dès 19h30 Soirée Food Trucks

Ambiance musicale avec Attrapes Rêves



Dimanche 16 août dès 19h30 Soirée Food Trucks

Ambiance musicale avec Boulbon Animation Culture Musique variétés



Dimanche 23 août dès 19h30 Soirée Food Trucks

Ambiance musicale avec Tomara



Dimanche 6 septembre dès 19h30 Soirée Food Trucks

Ambiance musicale avec Ludovic Mary



Dimanche 13 septembre dès 19h30 Soirée Food Trucks

Ambiance musicale avec Blue Maracas Duo de guitares musique pop .

Place Gilles Leontin Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 43 95 47

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English :

Enjoy a cool evening under the plane trees of Place Gilles Léontin, with free concerts all summer long!

L’événement Les Estivales Soirée Food Trucks Boulbon a été mis à jour le 2026-05-19 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)