Mollau

Course de VTT Mollau

Bucher Mollau Mollau Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 16:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Grand Prix VTT de Mollau

Grand Prix VTT de Mollau, manche du trophée Team Larger Jeune, pour les catégories jeunes jusqu’au minimes, garçons et filles, et du Trophée FSGT pour toutes les autres catégories.

A partir de 10h00

Organisateur Vélo Club Mollau

Coureurs admis Ecole de Vélos + Licenciés FSGT et non licenciés.

Plus d’info sur le site. Renseignements M. François CHIERICATO au 06 78 58 01 20 mail francois.chiericato@gmail.com

Venez nombreux encourager les coureurs. Buvette et Petite Restauration sur place. 0 .

Bucher Mollau Mollau 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 6 78 58 01 20 francois.chiericato@gmail.com

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English :

Grand Prix VTT de Mollau

L’événement Course de VTT Mollau Mollau a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin