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Course d’endurance 10h mobylette scooter solex Saint-Christophe-sur-Roc

samedi 12 septembre 2026 · Saint-Christophe-sur-Roc

Course d’endurance 10h mobylette scooter solex Saint-Christophe-sur-Roc

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
13:00:00
Adresse
Centre-bourg
Ville
79220 Saint-Christophe-sur-Roc
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Saint-Christophe-sur-Roc

Course d’endurance 10h mobylette scooter solex

Centre-bourg Saint-Christophe-sur-Roc Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 13:00:00
fin : 2026-09-12 23:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Organisée par Les guidons du Roc. Course de mob’, solex, mécaboîte, et scooter. 10 heures d’endurance semi-nocturne. Feu d’artifice à 23h00.   .

Centre-bourg Saint-Christophe-sur-Roc 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   lesguidonsduroc@laposte.net

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English : Course d’endurance 10h mobylette scooter solex

L’événement Course d’endurance 10h mobylette scooter solex Saint-Christophe-sur-Roc a été mis à jour le 2026-07-25 par CC Val de Gâtine

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