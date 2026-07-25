Course d’endurance 10h mobylette scooter solex Saint-Christophe-sur-Roc
samedi 12 septembre 2026 · Saint-Christophe-sur-Roc
Informations pratiques
Saint-Christophe-sur-Roc
Course d’endurance 10h mobylette scooter solex
Centre-bourg Saint-Christophe-sur-Roc Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 13:00:00
fin : 2026-09-12 23:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Organisée par Les guidons du Roc. Course de mob’, solex, mécaboîte, et scooter. 10 heures d’endurance semi-nocturne. Feu d’artifice à 23h00. .
Centre-bourg Saint-Christophe-sur-Roc 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine lesguidonsduroc@laposte.net
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English : Course d’endurance 10h mobylette scooter solex
L’événement Course d’endurance 10h mobylette scooter solex Saint-Christophe-sur-Roc a été mis à jour le 2026-07-25 par CC Val de Gâtine