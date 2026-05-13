Course d’endurance Karting à Karthors Parc d’activité Cahors Sud Cieurac

2h30 de course d’endurance

Course d’endurance de 3 heures, en équipe de 2 à 4 pilotes Kart SODI RT10, 4 temps, 270cc, 9cv

30 minutes d’essais chronométrés

2h30 de course d’endurance .

Départ style 24h du Mans 9 relais vous sont imposés dont 1 ravitaillement en carburant ( 2 minutes d’arrêt obligatoires seront effectuées).

Course ouverte à toutes et tous dès 12 ans.

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Parc d’activité Cahors Sud Aérodrome Cahors Lalbenque Cieurac 46230 Lot Occitanie +33 5 65 24 53 55 akcl.racing@gmail.com

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English :

3-hour endurance race, in teams of 2 to 4 drivers Kart SODI RT10, 4-stroke, 270cc, 9hp