Course d’endurance Karting à Karthors Parc d’activité Cahors Sud Cieurac
Course d’endurance Karting à Karthors Parc d’activité Cahors Sud Cieurac dimanche 26 juillet 2026.
Cieurac
Course d’endurance Karting à Karthors
Parc d’activité Cahors Sud Aérodrome Cahors Lalbenque Cieurac Lot
Tarif : 280 – 280 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:30:00
fin : 2026-07-26 16:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Course d’endurance de 3 heures, en équipe de 2 à 4 pilotes Kart SODI RT10, 4 temps, 270cc, 9cv
- 30 minutes d’essais chronométrés
- 2h30 de course d’endurance
Course d’endurance de 3 heures, en équipe de 2 à 4 pilotes Kart SODI RT10, 4 temps, 270cc, 9cv
- 30 minutes d’essais chronométrés
- 2h30 de course d’endurance .
Départ style 24h du Mans 9 relais vous sont imposés dont 1 ravitaillement en carburant ( 2 minutes d’arrêt obligatoires seront effectuées).
Course ouverte à toutes et tous dès 12 ans.
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Parc d’activité Cahors Sud Aérodrome Cahors Lalbenque Cieurac 46230 Lot Occitanie +33 5 65 24 53 55 akcl.racing@gmail.com
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English :
3-hour endurance race, in teams of 2 to 4 drivers Kart SODI RT10, 4-stroke, 270cc, 9hp
- 30-minute timed practice
- 2h30 endurance race
L’événement Course d’endurance Karting à Karthors Cieurac a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cahors Vallée du Lot
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