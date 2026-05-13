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Course d’endurance Karting à Karthors Parc d’activité Cahors Sud Cieurac

Course d’endurance Karting à Karthors Parc d’activité Cahors Sud Cieurac

Course d’endurance Karting à Karthors Parc d’activité Cahors Sud Cieurac dimanche 26 juillet 2026.

Lieu : Parc d'activité Cahors Sud

Adresse : Aérodrome Cahors Lalbenque

Ville : 46230 Cieurac

Département : Lot

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : 280 280 Général

Cieurac

Course d’endurance Karting à Karthors

Parc d’activité Cahors Sud Aérodrome Cahors Lalbenque Cieurac Lot

Tarif : 280 – 280 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:30:00
fin : 2026-07-26 16:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Course d’endurance de 3 heures, en équipe de 2 à 4 pilotes Kart SODI RT10, 4 temps, 270cc, 9cv

  • 30 minutes d’essais chronométrés
  • 2h30 de course d’endurance

    Course d’endurance de 3 heures, en équipe de 2 à 4 pilotes Kart SODI RT10, 4 temps, 270cc, 9cv

    • 30 minutes d’essais chronométrés
    • 2h30 de course d’endurance .

    Départ style 24h du Mans 9 relais vous sont imposés dont 1 ravitaillement en carburant ( 2 minutes d’arrêt obligatoires seront effectuées).

    Course ouverte à toutes et tous dès 12 ans.

      .

    Parc d’activité Cahors Sud Aérodrome Cahors Lalbenque Cieurac 46230 Lot Occitanie +33 5 65 24 53 55  akcl.racing@gmail.com

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    English :

    3-hour endurance race, in teams of 2 to 4 drivers Kart SODI RT10, 4-stroke, 270cc, 9hp

    • 30-minute timed practice
    • 2h30 endurance race

      L’événement Course d’endurance Karting à Karthors Cieurac a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cahors Vallée du Lot

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