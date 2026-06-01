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Course des délices de l’Ardanavy Urcuit

Course des délices de l’Ardanavy Urcuit

Course des délices de l’Ardanavy Urcuit dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Salle Indarka

Ville : 64990 Urcuit

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Urcuit

Course des délices de l’Ardanavy

Salle Indarka Urcuit Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

La course les délices de L’ardanavy Ardanabiko Gozamenak revient pour une 4eme édition !
Inscriptions en ligne sur PB Organisation et chez Mendi Sports Anglet.
Moment festif et sportif pour petits et grands !
Au programme
9h Randonnée de 10 km
10h Course de 10.5 km
11h30 Course pour les enfants.
Cette année un marché de producteurs locaux et la fête de la musique viendront compléter le programme.   .

Salle Indarka Urcuit 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Course des délices de l’Ardanavy

L’événement Course des délices de l’Ardanavy Urcuit a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Pays Basque

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