Urcuit

Course des délices de l’Ardanavy

Salle Indarka Urcuit Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 09:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

La course les délices de L’ardanavy Ardanabiko Gozamenak revient pour une 4eme édition !

Inscriptions en ligne sur PB Organisation et chez Mendi Sports Anglet.

Moment festif et sportif pour petits et grands !

Au programme

9h Randonnée de 10 km

10h Course de 10.5 km

11h30 Course pour les enfants.

Cette année un marché de producteurs locaux et la fête de la musique viendront compléter le programme. .

Salle Indarka Urcuit 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Course des délices de l’Ardanavy

L’événement Course des délices de l’Ardanavy Urcuit a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Pays Basque