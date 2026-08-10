Course des garçons et filles de café Honfleur

Informations pratiques

Honfleur

Course des garçons et filles de café

Rue de la République Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 15:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

La course des garçons et filles de cafés est de retour !

Restaurateurs, serveurs, serveuses, barmans, barmaids, chefs et passionnés du métier…

Préparez vos plateaux, échauffez vos mollets et révisez vos trajectoires la 4ᵉ édition de la Course des Garçons & Filles de Café débarque à Honfleur !

La course des garçons et filles de cafés est de retour !

Restaurateurs, serveurs, serveuses, barmans, barmaids, chefs et passionnés du métier…

Préparez vos plateaux, échauffez vos mollets et révisez vos trajectoires la 4ᵉ édition de la Course des Garçons & Filles de Café débarque à Honfleur !

Après trois éditions mémorables, il est temps de remettre son titre en jeu et de découvrir qui sera sacré(e) champion(ne) cette année.

Et pour cette 4ᵉ édition, place à la nouveauté !

Un tout nouveau parcours vous attend cette année, avec toujours le même objectif être le plus rapide… sans rien renverser !

Trois établissements honfleurais se réunissent pour vous préparer une édition encore plus folle, conviviale et pleine de surprises Le Spot, Mamie Louise et Maddy’s Pub.

Et surtout, une ambiance incroyable entre professionnels du métier !

Programme

15h00 → Accueil des participants et inscriptions

16h00 → Départ officiel de la course (Départ Mamie Louise, arrivée Le Spot)

17h00 → Remise des prix, cadeaux et verre de l’amitié

Alors… qui succédera au vainqueur de l’année dernière ?

Une seule règle

Arriver le plus vite possible… sans renverser son plateau ! .

Rue de la République Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 7 57 77 94 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Course des garçons et filles de café

The Café Boys and Girls Race is back!

Restaurant owners, waiters, waitresses, barmen, barmaids, chefs and anyone passionate about the trade…

Get your trays ready, warm up your calves and practise your routes: the 4th edition of the Café Waiters’ and Waitresses’ Race is coming to Honfleur!

L’événement Course des garçons et filles de café Honfleur a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Honfleur-Beuzeville