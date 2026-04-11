Argentat-sur-Dordogne

Course des serveuses et garçons de café

Stade Marcel Celles Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Dans le cadre de tous sur le pont

Course chronométrée, ajout de pénalités de temps en fonction du remplissage des verres. La tenue la plus originale ou drôle sera récompensée. A la fin de la course, rendez-vous pour une soirée tous de l’autre côté du pont au Bastier

Sur inscription .

Stade Marcel Celles Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 80 05 82

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English : Course des serveuses et garçons de café

L’événement Course des serveuses et garçons de café Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-04-11 par Corrèze Tourisme