Course des serveuses et garçons de café Argentat-sur-Dordogne
Course des serveuses et garçons de café Argentat-sur-Dordogne vendredi 3 juillet 2026.
Argentat-sur-Dordogne
Course des serveuses et garçons de café
Stade Marcel Celles Argentat-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Dans le cadre de tous sur le pont
Course chronométrée, ajout de pénalités de temps en fonction du remplissage des verres. La tenue la plus originale ou drôle sera récompensée. A la fin de la course, rendez-vous pour une soirée tous de l’autre côté du pont au Bastier
Sur inscription .
Stade Marcel Celles Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 80 05 82
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English : Course des serveuses et garçons de café
L’événement Course des serveuses et garçons de café Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-04-11 par Corrèze Tourisme
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