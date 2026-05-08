Argentat-sur-Dordogne

Journée américaine à Argentat-sur-Dordogne

Place Joseph Faure Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 23:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le Country Club Val Dordogne organise une journée américaine à Argentat-sur-Dordogne autour de l’univers country et de la culture américaine. L’événement propose un workshop de danse country animé par Nikola Meyer, un concert d’Eric Ward ainsi qu’une exposition de motos et voitures américaines. Une buvette et plusieurs foodtrucks permettront au public de profiter d’une ambiance conviviale et festive tout au long de la journée. .

Place Joseph Faure Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 46 62 04 countryvaldordogne@gmail.com

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English : Journée américaine à Argentat-sur-Dordogne

L’événement Journée américaine à Argentat-sur-Dordogne Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-05-08 par Corrèze Tourisme