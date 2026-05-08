Journée américaine à Argentat-sur-Dordogne Argentat-sur-Dordogne
Journée américaine à Argentat-sur-Dordogne Argentat-sur-Dordogne samedi 6 juin 2026.
Argentat-sur-Dordogne
Journée américaine à Argentat-sur-Dordogne
Place Joseph Faure Argentat-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 23:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Le Country Club Val Dordogne organise une journée américaine à Argentat-sur-Dordogne autour de l’univers country et de la culture américaine. L’événement propose un workshop de danse country animé par Nikola Meyer, un concert d’Eric Ward ainsi qu’une exposition de motos et voitures américaines. Une buvette et plusieurs foodtrucks permettront au public de profiter d’une ambiance conviviale et festive tout au long de la journée. .
Place Joseph Faure Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 46 62 04 countryvaldordogne@gmail.com
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English : Journée américaine à Argentat-sur-Dordogne
L’événement Journée américaine à Argentat-sur-Dordogne Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-05-08 par Corrèze Tourisme
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