Stage de Théâtre Argentat-sur-Dordogne
Stage de Théâtre Argentat-sur-Dordogne samedi 4 avril 2026.
Stage de Théâtre
14, avenue Raymond Poincaré Argentat-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
L’Atelier Corps en Tête vous propose avec la professeure Pauline Bouaniche un stage de théâtre découverte, improvisation, diction, expérimentation, imagination, émotion seront au RDV !
Places limitées, sur inscription .
14, avenue Raymond Poincaré Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 83 71 82
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage de Théâtre
L’événement Stage de Théâtre Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-03-18 par Corrèze Tourisme
Prochains événements à Argentat-sur-Dordogne (Corrèze)
- Chadiot Argentat-sur-Dordogne Corrèze — 1 mai 2026
- Les mines Argentat-sur-Dordogne Corrèze — 1 mai 2026
- De terre et d’eau Argentat-sur-Dordogne Corrèze — 1 mai 2026
- Les crêtes Argentat-sur-Dordogne Corrèze — 1 mai 2026
- Les Moulinots Argentat-sur-Dordogne Corrèze — 1 mai 2026