Stage de Théâtre

14, avenue Raymond Poincaré Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

L’Atelier Corps en Tête vous propose avec la professeure Pauline Bouaniche un stage de théâtre découverte, improvisation, diction, expérimentation, imagination, émotion seront au RDV !

Places limitées, sur inscription .

14, avenue Raymond Poincaré Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 83 71 82

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English : Stage de Théâtre

L’événement Stage de Théâtre Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-03-18 par Corrèze Tourisme