Argentat-sur-Dordogne

L’atelier corps en tête exposition arts plastiques et BD

avenue Pasteur Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Exposition de fin d’année: les élèves de l’atelier arts plastiques et de la création bande dessinée présentent leurs créations .

avenue Pasteur Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 62 52 42

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English : L’atelier corps en tête exposition arts plastiques et BD

L’événement L’atelier corps en tête exposition arts plastiques et BD Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-04-25 par Corrèze Tourisme