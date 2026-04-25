L’atelier corps en tête exposition arts plastiques et BD Argentat-sur-Dordogne
L’atelier corps en tête exposition arts plastiques et BD Argentat-sur-Dordogne dimanche 21 juin 2026.
Argentat-sur-Dordogne
L’atelier corps en tête exposition arts plastiques et BD
avenue Pasteur Argentat-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Exposition de fin d’année: les élèves de l’atelier arts plastiques et de la création bande dessinée présentent leurs créations .
avenue Pasteur Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 62 52 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’atelier corps en tête exposition arts plastiques et BD
L’événement L’atelier corps en tête exposition arts plastiques et BD Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-04-25 par Corrèze Tourisme
À voir aussi à Argentat-sur-Dordogne (Corrèze)
- Les Mercredis du Nuage Marc Taverdet Argentat-sur-Dordogne 20 mai 2026
- Journée mondiale de la nature à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat Argentat-sur-Dordogne 24 mai 2026
- Conférence sons et bruitages au cinéma Argentat-sur-Dordogne 30 mai 2026
- L’atelier corps en tête spectacle de danse contemporaine Argentat-sur-Dordogne 31 mai 2026
- Exposition Observations météorologiques et climat du Bas Limousin et de la Corrèze Argentat-sur-Dordogne 2 juin 2026