Frossay

COURSE D’OFNI

Canal de la Martinière Frossay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

C’est le moment de former son équipe!!!

La 2eme édition de la course d’OFNI aura lieu le samedi 29 août à Frossay !

Vous pouvez dès à présent vous inscrire en contactant le CSC Mireille Moyon de Paimboeuf ou en nous envoyant un mail leszinzinsducanal@gmail.com.

Une course d’OFNI ! C’est quoi?

Une course sur l’eau, à bord d’une embarcation, créée par chaque équipe en amont !

Attention, l’embarcation doit être créée de façon artisanale en respectant une chartre de construction qui préserve notre environnement.

Tous les détails seront communiqués aux équipages.

Tu as envie de relever le défi Zinzin avec ton équipe, alors inscris-toi par mail et on t’envoie le dossier leszinzinsducanal@gmail.com

Tu veux juste assister au spectacle, l’entrée est libre et tu trouveras sur place de quoi te déshaltérer et te restaurer !



Retient la date, on va s’marrer ! .

Canal de la Martinière Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 43 93 91 72 leszinzinsducanal@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement COURSE D’OFNI Frossay a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Saint Brevin