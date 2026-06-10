COURSE D’OFNI Frossay
COURSE D’OFNI Frossay samedi 29 août 2026.
Frossay
COURSE D’OFNI
Canal de la Martinière Frossay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
C’est le moment de former son équipe!!!
La 2eme édition de la course d’OFNI aura lieu le samedi 29 août à Frossay !
Vous pouvez dès à présent vous inscrire en contactant le CSC Mireille Moyon de Paimboeuf ou en nous envoyant un mail leszinzinsducanal@gmail.com.
Une course d’OFNI ! C’est quoi?
Une course sur l’eau, à bord d’une embarcation, créée par chaque équipe en amont !
Attention, l’embarcation doit être créée de façon artisanale en respectant une chartre de construction qui préserve notre environnement.
Tous les détails seront communiqués aux équipages.
Tu as envie de relever le défi Zinzin avec ton équipe, alors inscris-toi par mail et on t’envoie le dossier leszinzinsducanal@gmail.com
Tu veux juste assister au spectacle, l’entrée est libre et tu trouveras sur place de quoi te déshaltérer et te restaurer !
Retient la date, on va s’marrer ! .
Canal de la Martinière Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 43 93 91 72 leszinzinsducanal@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement COURSE D’OFNI Frossay a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Saint Brevin
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