Informations pratiques

Talmont-Saint-Hilaire

Course Figaro Bénéteau L’Aventura Une course qui trace sa propre route

Résidence du Port de Bourgenay Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-19

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Résidence du Port de Bourgenay Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 09 06 02 46 contact.egeau@gmail.com

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English :

L’événement Course Figaro Bénéteau L’Aventura Une course qui trace sa propre route Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral