AGENDA · Talmont-Saint-Hilaire
Course Figaro Bénéteau L’Aventura Une course qui trace sa propre route Talmont-Saint-Hilaire
mercredi 19 août 2026 · Talmont-Saint-Hilaire
Informations pratiques
Talmont-Saint-Hilaire
Course Figaro Bénéteau L’Aventura Une course qui trace sa propre route
Résidence du Port de Bourgenay Talmont-Saint-Hilaire Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-19
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Résidence du Port de Bourgenay Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 09 06 02 46 contact.egeau@gmail.com
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English :
L’événement Course Figaro Bénéteau L’Aventura Une course qui trace sa propre route Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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