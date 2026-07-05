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AGENDA · Talmont-Saint-Hilaire

Course Figaro Bénéteau L’Aventura Une course qui trace sa propre route Talmont-Saint-Hilaire

mercredi 19 août 2026 · Talmont-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Adresse
Résidence du Port de Bourgenay
Ville
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Département
Vendée
Tarif

Talmont-Saint-Hilaire

Course Figaro Bénéteau L’Aventura Une course qui trace sa propre route

Résidence du Port de Bourgenay Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-19

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Résidence du Port de Bourgenay Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 09 06 02 46  contact.egeau@gmail.com

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English :

L’événement Course Figaro Bénéteau L’Aventura Une course qui trace sa propre route Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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