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Course GLISS trottinettes_Landeus y Tapas Labenne

Course GLISS trottinettes_Landeus y Tapas Labenne

Course GLISS trottinettes_Landeus y Tapas Labenne samedi 20 juin 2026.

Adresse : Place de la République

Ville : 40530 Labenne

Département : Landes

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Labenne

Course GLISS trottinettes_Landeus y Tapas

Place de la République Labenne Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20 16:30:00

Date(s) :
2026-06-20

Course de trottinettes Casque OBLIGATOIRE
15h00 -COURSE “GLISS”

Course de trottinettes à partir de 7 ans- organisée par le Service Jeunesse –
Parking du collège

Casque OBLIGATOIRE. Goûter offert.

Autorisation parentale à l’inscription.

Enfants sous la responsabilité des parents.   .

Place de la République Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine   +33 6 08 21 78 68

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English : Course GLISS trottinettes_Landeus y Tapas

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L’événement Course GLISS trottinettes_Landeus y Tapas Labenne a été mis à jour le 2026-05-06 par OTI LAS

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