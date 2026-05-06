Labenne

Course GLISS trottinettes_Landeus y Tapas

Place de la République Labenne Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20 16:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Course de trottinettes Casque OBLIGATOIRE

15h00 -COURSE “GLISS”

Course de trottinettes à partir de 7 ans- organisée par le Service Jeunesse –

Parking du collège

Casque OBLIGATOIRE. Goûter offert.

Autorisation parentale à l’inscription.

Enfants sous la responsabilité des parents. .

Place de la République Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 21 78 68

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English : Course GLISS trottinettes_Landeus y Tapas

Scooter race Helmet MANDATORY

L’événement Course GLISS trottinettes_Landeus y Tapas Labenne a été mis à jour le 2026-05-06 par OTI LAS