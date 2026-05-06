Course GLISS trottinettes_Landeus y Tapas Labenne
Course GLISS trottinettes_Landeus y Tapas Labenne samedi 20 juin 2026.
Labenne
Course GLISS trottinettes_Landeus y Tapas
Place de la République Labenne Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20 16:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Course de trottinettes Casque OBLIGATOIRE
15h00 -COURSE “GLISS”
Course de trottinettes à partir de 7 ans- organisée par le Service Jeunesse –
Parking du collège
Casque OBLIGATOIRE. Goûter offert.
Autorisation parentale à l’inscription.
Enfants sous la responsabilité des parents. .
Place de la République Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 21 78 68
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English : Course GLISS trottinettes_Landeus y Tapas
Scooter race Helmet MANDATORY
L’événement Course GLISS trottinettes_Landeus y Tapas Labenne a été mis à jour le 2026-05-06 par OTI LAS
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