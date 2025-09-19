Festival BD Labenn’en Bulles #4 allée du 8 mai 1945 Labenne

allée du 8 mai 1945 Labenne

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

2026-05-23

Fort de ses premières éditions couronnées de succès, le festival BD revient en 2026 pour une nouvelle aventure!

L’association Labenn’en Bulles vous donne rendez-vous le temps d’un week-end riche en animations expositions, rencontres avec des auteurs, ateliers, stands de dédicaces, espace vente de figurines et produits dérivés, concert dessiné…. il y en aura pour tous les goûts!

En parallèle, des actions pédagogiques seront proposées aux enfants du centre de loisirs, de l’espace jeunes, ainsi qu’aux élèves des écoles et du collège de Labenne, afin de prolonger la passion de la BD jusque dans les salles de classe. .

allée du 8 mai 1945 Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine

