Exposition PARCC Variations de Lyse Fournier Parking place Darmanté Labenne
Exposition PARCC Variations de Lyse Fournier Parking place Darmanté Labenne samedi 23 mai 2026.
Labenne
Exposition PARCC Variations de Lyse Fournier
Parking place Darmanté PARCC, centre d’art Labenne Landes
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Jouant des reflets, des rayonnements, des couleurs de l’horizon, cette exposition de Lyse Fournier est pensée comme un dialogue fictif entre l’astre solaire et le regard subjectif de l’artiste.
Jouant des reflets, des rayonnements, des couleurs de l’horizon, cette exposition de Lyse Fournier est pensée comme un dialogue fictif entre l’astre solaire et le regard subjectif de l’artiste.
L’installation invite le spectateur dans la traversée d’un nouveau paysage, entre chien et loup, entre lumière zénithale et lumière du crépuscule.
Bien au-delà de la simple recherche esthétique et contemplative, ce travail interroge notre rapport à l’environnement, au temps et pose ainsi la question du caractère endémique d’un climat, d’une lumière.
Le ciel n’est peut-être pas du même bleu partout ? .
Parking place Darmanté PARCC, centre d’art Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 70 00 20 parcc@cc-macs.org
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English : Exposition PARCC Variations de Lyse Fournier
Playing with the reflections, rays and colors of the horizon, Lyse Fournier?s exhibition is conceived as a fictitious dialogue between the solar star and the artist?s subjective gaze.
L’événement Exposition PARCC Variations de Lyse Fournier Labenne a été mis à jour le 2026-05-13 par OTI LAS
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