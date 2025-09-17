Les jumeaux en concert Labenne

Les jumeaux en concert Labenne samedi 23 mai 2026.

Les jumeaux en concert

Salle des Fêtes Labenne Landes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Les jumeaux, découverts dans l’émission Sacrée soirée sur TF1 se produisent à Labenne ! Entre chansons originales et reprises classiques de la chanson française, les Jumeaux vont enflammer la scène !

Les jumeaux, découverts dans l’émission Sacrée soirée sur TF1 se produisent à Labenne ! Originaires d’Aveyron, le duo de chanteurs allie chansons originales et reprises classiques de la chanson française. Avec plus de 30 ans de carrière, les Jumeaux continuent de séduire par leur complicité, leur passion et leur capacité à transmettre des émotions sincères à travers leur musique. .

Salle des Fêtes Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 46 60 culture@ville-labenne.fr

English : Les jumeaux en concert

The twins, discovered on TF1’s Sacrée soirée, perform in Labenne! From original songs to classic covers of French chanson, the Jumeaux are sure to set the stage alight!

German : Les jumeaux en concert

Die Zwillinge, die in der Sendung Sacrée soirée auf TF1 entdeckt wurden, treten in Labenne auf! Zwischen originellen Liedern und klassischen Coverversionen des französischen Chansons werden die Zwillinge die Bühne zum Beben bringen!

Italiano :

Le gemelle, scoperte nella trasmissione Sacrée soirée di TF1, si esibiscono a Labenne! Con un mix di canzoni originali e cover classiche della chanson francese, i Jumeaux sono pronti a infiammare il palco!

Espanol : Les jumeaux en concert

Las gemelas, descubiertas en el programa Sacrée soirée de TF1, actúan en Labenne Con una mezcla de canciones originales y versiones clásicas de la chanson francesa, los Jumeaux se preparan para incendiar el escenario

L’événement Les jumeaux en concert Labenne a été mis à jour le 2025-09-17 par OTI LAS