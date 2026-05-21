Course hippique et feu d’artifice Rue du Vieux Château Graignes-Mesnil-Angot

Graignes-Mesnil-Angot

Course hippique et feu d’artifice

Rue du Vieux Château Graignes Graignes-Mesnil-Angot Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Venez assister à des courses hippiques à l’Hippodrome de Graignes ainsi qu’à son feu d’artifice traditionnel. .

Rue du Vieux Château Graignes Graignes-Mesnil-Angot 50620 Manche Normandie +33 2 33 55 45 26

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English : Course hippique et feu d’artifice

L’événement Course hippique et feu d’artifice Graignes-Mesnil-Angot a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Saint-Lô