Exposition de photographies : Graignes et le Mesnil-Angot – 1880-1940, Salle des fêtes, Graignes-Mesnil-Angot

Informations pratiques

Exposition de photographies : Graignes et le Mesnil-Angot – 1880-1940 Samedi 19 septembre, 10h00 Salle des fêtes Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Présentation de reproductions de photographies des deux anciens bourgs à partir de cartes postales ou de documents confiés par les habitants. Des membres de l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Graignes – Mesnil-Angot seront à votre disposition pour vous faire (re)découvrir des lieux anciens disparus, transformés ou sauvegardés.

Salle des fêtes 1 rue Désiré Hamelin, 50620 Graignes-Mesnil-Angot Graignes-Mesnil-Angot 50620 Manche Normandie Parkings à proximité.

Présentation de reproductions de photographies des deux anciens bourgs à partir de cartes postales ou de documents confiés par les habitants. Des membres de l’Association pour la Sauvegarde du de – à…

© Gordon C TUCKER et dessin d’après photo de Léon DRUCBERT, ancien photographe à Saint-Lô