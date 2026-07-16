Visite guidée : histoire et transformation de l’ancienne église Saint-Michel, Mémorial, Graignes-Mesnil-Angot

Informations pratiques

Visite guidée : histoire et transformation de l’ancienne église Saint-Michel Samedi 19 septembre, 10h00 Mémorial Manche

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Présentation de l’ancienne église et évocation des combats de 1944 ayant conduit à sa destruction partielle et à sa transformation en mémorial franco-américain. Vous pourrez poursuivre librement votre visite en admirant le point de vue sur les marais depuis le belvédère derrière le cimetière et en redescendant vers le nouveau bourg pour découvrir la nouvelle église Saint-Michel datant de la Reconstruction.

Mémorial Place de la Libération, 50620 Graignes-Mesnil-Angot Graignes-Mesnil-Angot 50620 Manche Normandie Le Mémorial de Graignes-Mesnil-Angot est un mémorial Franco-Américain érigé en hommage aux civils normands et aux soldats américains, qui périrent pendant la bataille du 6 au 12 juin 1944. L’inauguration eut lieu le dimanche 12 juin 1949, en présence de M. David Bruce, ambassadeur des États-Unis en France. Sous le Mémorial, une grande plaque de marbre porte en lettres d’or les noms de soixante-trois victimes des combats, trente-deux civils et trente-et-un parachutistes américains. Parking place de La Libération

Présentation de l’ancienne église et évocation des combats de 1944 ayant conduit à sa destruction partielle et à sa transformation en mémorial franco-américain. Vous pourrez poursuivre librement en…

© Gordon C TUCKER