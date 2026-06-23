Oiseaux nicheurs du marais de Cap Graignes-Mesnil-Angot
Oiseaux nicheurs du marais de Cap Graignes-Mesnil-Angot samedi 12 septembre 2026.
Graignes-Mesnil-Angot
Oiseaux nicheurs du marais de Cap
Parking de la Maison des Ormes Graignes-Mesnil-Angot Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 13:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Accompagnés d’un guide du Groupe ornithologique normand, empruntez le chemin qui traverse une partie de la réserve naturelle de la Taute pour observer courlis, busards, vanneaux, cigognes… Réservation obligatoire. .
Parking de la Maison des Ormes Graignes-Mesnil-Angot 50620 Manche Normandie reservemaraistaute@gonm.org
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English : Oiseaux nicheurs du marais de Cap
L’événement Oiseaux nicheurs du marais de Cap Graignes-Mesnil-Angot a été mis à jour le 2026-06-23 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin
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