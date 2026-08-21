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AGENDA · Corsept

COURSE HUMANITAIRE DE CORSEPT Corsept

samedi 5 septembre 2026 · Corsept

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
Port de la Maison Verte
Ville
44560 Corsept
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Corsept

COURSE HUMANITAIRE DE CORSEPT

Port de la Maison Verte Corsept Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 08:30:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Course humanitaire de Corsept
Dans le cadre du rallye humanitaire en 4L étudiant de Biarritz à Marrakech, 2 courses sont organisées à Corsept.
Une course pour se dépasser et soutenir une belle aventure humanitaire.
100% des fonds récoltés pour le projet 4L Trophy 2027.

8h30 5 km et 8h45 10 km.

Toutes les informations sont disponibles sur le site internet www.corsept.fr   .

Port de la Maison Verte Corsept 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 96  accueil@corsept.fr

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English :

L’événement COURSE HUMANITAIRE DE CORSEPT Corsept a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Saint Brevin

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