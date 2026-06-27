FORUM DES ASSOCIATIONS Salle Joseph Clavier Corsept
FORUM DES ASSOCIATIONS Salle Joseph Clavier Corsept samedi 5 septembre 2026.
Corsept
FORUM DES ASSOCIATIONS
Salle Joseph Clavier 12 rue de la Mairie Corsept Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-05 18:00:00
Date(s) :
2026-09-05
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OUVERT À TOUS ! .
Salle Joseph Clavier 12 rue de la Mairie Corsept 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 96 accueil@corsept.fr
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English :
L’événement FORUM DES ASSOCIATIONS Corsept a été mis à jour le 2026-06-27 par OT Saint Brevin
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