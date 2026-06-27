FORUM DES ASSOCIATIONS Salle Joseph Clavier Corsept

Corsept

FORUM DES ASSOCIATIONS

Salle Joseph Clavier 12 rue de la Mairie Corsept Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:00:00

fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Venez découvrir, échanger et vous engager auprès des associations du territoire !

Rencontrez les bénévoles.

Participez à la vie locale et trouvez votre activité.

OUVERT À TOUS ! .

Salle Joseph Clavier 12 rue de la Mairie Corsept 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 96 accueil@corsept.fr

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English :

L’événement FORUM DES ASSOCIATIONS Corsept a été mis à jour le 2026-06-27 par OT Saint Brevin