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FORUM DES ASSOCIATIONS Salle Joseph Clavier Corsept

FORUM DES ASSOCIATIONS Salle Joseph Clavier Corsept samedi 5 septembre 2026.

Lieu
Salle Joseph Clavier
Adresse
12 rue de la Mairie
Ville
44560 Corsept
Département
Loire-Atlantique
Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Corsept

FORUM DES ASSOCIATIONS

Salle Joseph Clavier 12 rue de la Mairie Corsept Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Venez découvrir, échanger et vous engager auprès des associations du territoire ! 
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OUVERT  À TOUS !   .

Salle Joseph Clavier 12 rue de la Mairie Corsept 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 96  accueil@corsept.fr

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English :

L’événement FORUM DES ASSOCIATIONS Corsept a été mis à jour le 2026-06-27 par OT Saint Brevin

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