JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À CORSEPT La combauderie Corsept
dimanche 20 septembre 2026 · La combauderie · Corsept
Informations pratiques
Corsept
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À CORSEPT
La combauderie Ferme du menhir Corsept Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Balade autour du patrimoine
Circuit au niveau du marais Gédeau avec animation autour de la préservation et de la régulation de la faune et de la flore (traces des animaux, migrations des oiseaux, espèces végétales des marais) et la légende du menhir de la Pierre Bonde.
Animation limitée à 15 places
Sur réservation par mail communication@corsept.fr
Pour consulter les autres animations proposées dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine en Pays de Retz veuillez cliquer ici. .
La combauderie Ferme du menhir Corsept 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 96 accueil@corsept.fr
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English :
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À CORSEPT Corsept a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Saint Brevin
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