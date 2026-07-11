JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À CORSEPT La combauderie Corsept

Informations pratiques

Corsept

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À CORSEPT

La combauderie Ferme du menhir Corsept Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Balade autour du patrimoine

Circuit au niveau du marais Gédeau avec animation autour de la préservation et de la régulation de la faune et de la flore (traces des animaux, migrations des oiseaux, espèces végétales des marais) et la légende du menhir de la Pierre Bonde.

Animation limitée à 15 places

Sur réservation par mail communication@corsept.fr

Pour consulter les autres animations proposées dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine en Pays de Retz veuillez cliquer ici. .

La combauderie Ferme du menhir Corsept 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 96 accueil@corsept.fr

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English :

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À CORSEPT Corsept a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Saint Brevin