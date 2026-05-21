Course La Bonnet d’Ale Houdemont
Course La Bonnet d’Ale Houdemont samedi 27 juin 2026.
Houdemont
Course La Bonnet d’Ale
allée Gaston Lelièvre Houdemont Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 14:30:00
fin : 2026-06-27 18:30:00
Date(s) :
2026-06-27
La Bonnet d’Ale, course de voitures à pédales le samedi 27 juin 2025 à Houdemont, organisée par le Comité des Fêtes en partenariat avec la Fédération Française des Clubs de Voitures à Pédales.
Au programme
– 14h30 Course enfants de 3 à 11 ans en trottinette, vélo, tracteur à pédales…
Inscriptions par mail.
– 17h30 Course adultes à partir de 12 ans, 3 prix vitesse, look (déco du stand, voiture, pilotes) et combiné.
Inscriptions sur le site de la FFCVP.
Plus d’informations par téléphone ou par mail.Tout public
0 .
allée Gaston Lelièvre Houdemont 54180 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 27 28 56 12 comitedesfeteshoudemont@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La Bonnet d’Ale, a pedal car race on Saturday June 27, 2025 in Houdemont, organized by the Comité des Fêtes in partnership with the Fédération Française des Clubs de Voitures à Pédales.
Program:
– 2:30 pm: Race for children aged 3 to 11 on scooters, bikes, pedal tractors…
Registration by e-mail.
– 5:30 p.m.: Race for adults aged 12 and over, with 3 prizes for speed, look (stand decoration, car, drivers) and combined.
Registration on the FFCVP website.
Further information by phone or e-mail.
L’événement Course La Bonnet d’Ale Houdemont a été mis à jour le 2026-05-21 par DESTINATION NANCY