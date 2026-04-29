Marche Trail L’Étincelante Complexe sportif du Mancès Houdemont

Houdemont

Marche Trail L’Étincelante

Complexe sportif du Mancès 12 rue de Lorraine Houdemont Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Rendez-vous au complexe sportif du Mancès pour participer à la 3e édition de L’Étincelante, un événement solidaire organisé avec l’Institut de Cancérologie de Lorraine. Les fonds récoltés lors de cet événement seront reversés au profit de la recherche contre le cancer menée à l’ICL.

Au programme

– Une marche familiale de 4,8 km

– Une marche sportive ou une course de 8 km avec 170 m de dénivelé

– Un trail de 15,65 km avec 260 m de dénivelé

Inscriptions

– La participation inclue une paire de chaussettes et une collation offerte.

– Pour les enfants de moins de 12 ans, la participation est libre et sans inscription.

– Pour toute inscription en équipe de plus de 10 personnes, merci de contacter l’organisation par téléphone ou par mail.

– Il sera également possible d’acheter des chaussettes sur place le jour de l’événement au tarif de 5 €.

Venez nombreux soutenir la recherche et partager un moment convivial et solidaire !Tout public

5 .

Complexe sportif du Mancès 12 rue de Lorraine Houdemont 54180 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 56 72 etincelante@nancy.unicancer.fr.

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English :

Join us at the Mancès sports complex for the 3rd edition of L?Étincelante, a solidarity event organized with the Institut de Cancérologie de Lorraine. All proceeds from the event will be donated to cancer research at the ICL.

On the program:

– A 4.8 km family walk

– An 8 km walk or run with a 170 m ascent

– 15.65 km trail with 260 m ascent

Registration:

– Participation includes a pair of socks and a complimentary snack.

– For children under 12, participation is free and no registration is required.

– For team registrations of more than 10 people, please contact the organization by telephone or e-mail.

– It will also be possible to buy socks on site on the day of the event at a cost of 5?

Come one, come all to support research and share a convivial moment of solidarity!

L’événement Marche Trail L’Étincelante Houdemont a été mis à jour le 2026-04-29 par DESTINATION NANCY