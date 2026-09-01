Course La Bonnet d’Ale Houdemont
dimanche 13 septembre 2026 · Houdemont
Informations pratiques
Houdemont
Course La Bonnet d’Ale
allée Gaston Lelièvre Houdemont Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 11:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
La Bonnet d’Ale, course de voitures à pédales le dimanche 13 septembre 2026 à Houdemont, organisée par le Comité des Fêtes en partenariat avec la Fédération Française des Clubs de Voitures à Pédales.
Au programme
– 11h30 Course enfants de 3 à 11 ans en trottinette, vélo, tracteur à pédales…
Inscriptions par mail.
– 14h30 Course adultes à partir de 12 ans, 3 prix vitesse, look (déco du stand, voiture, pilotes) et combiné.
Inscriptions sur le site de la FFCVP.
Plus d’informations par téléphone ou par mail.Tout public
0 .
allée Gaston Lelièvre Houdemont 54180 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 27 28 56 12 comitedesfeteshoudemont@gmail.com
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English :
The Bonnet d’Ale, a pedal car race on Sunday, September 13, 2026, in Houdemont, organizedby the Festival Committee in partnership with the French Federation of Pedal Car Clubs.
On the schedule:
– 11:30 a.m.: Race for children ages 3–11 on scooters, bikes, pedal tractors, etc.
Registration by email.
– 2:30 p.m.: Adult race for participants ages 12 and up, with three prizes for speed, style (decoration of the pit, car, and drivers), and a combined category.
Registration on the FFCVP website.
For more information, call or email.
L’événement Course La Bonnet d’Ale Houdemont a été mis à jour le 2026-07-08 par DESTINATION NANCY
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