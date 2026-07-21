Informations pratiques

Feytiat

Course la Feytiacoise

Feytiat Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 08:30:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Envie de découvrir Feytiat autrement ? La Feytiacoise invite les amoureux de nature, de sport et de grands espaces à parcourir des itinéraires variés à travers les chemins, les bois et les paysages de la commune. À pied, en courant ou en VTT, chacun peut profiter d’un moment d’évasion au cœur d’un environnement préservé. Entre découvertes, convivialité et plaisir de l’effort, cet événement est une belle occasion d’explorer le patrimoine naturel local, de partager une sortie en famille ou entre amis et de vivre une expérience authentique en Haute-Vienne. .

Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 21 34 87 jh8761@gmail.com

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English : Course la Feytiacoise

L’événement Course la Feytiacoise Feytiat a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Limoges Métropole