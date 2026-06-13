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Course La Neuvilloise Neuville-de-Poitou

Course La Neuvilloise Neuville-de-Poitou dimanche 5 juillet 2026.

Ville : 86170 Neuville-de-Poitou

Département : Vienne

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif :

Neuville-de-Poitou

Course La Neuvilloise

Neuville-de-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Course Conviviale   .

Neuville-de-Poitou 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine   bureaucapictave@gmail.com

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English : Course La Neuvilloise

L’événement Course La Neuvilloise Neuville-de-Poitou a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Haut-Poitou

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