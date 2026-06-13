Course La Neuvilloise Neuville-de-Poitou
Course La Neuvilloise Neuville-de-Poitou dimanche 5 juillet 2026.
Neuville-de-Poitou
Course La Neuvilloise
Neuville-de-Poitou Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Course Conviviale .
Neuville-de-Poitou 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine bureaucapictave@gmail.com
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English : Course La Neuvilloise
L’événement Course La Neuvilloise Neuville-de-Poitou a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Haut-Poitou
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