Neuville-de-Poitou

Course La Neuvilloise

Neuville-de-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Course Conviviale .

Neuville-de-Poitou 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine bureaucapictave@gmail.com

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English : Course La Neuvilloise

L’événement Course La Neuvilloise Neuville-de-Poitou a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Haut-Poitou