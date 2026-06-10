Course landaise Amou
Course landaise Amou dimanche 19 juillet 2026.
Amou
Course landaise
Arènes J. Lafittau Amou Landes
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 17:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Venez découvrir la course landaise Dimanche 19 juillet après-midi à 17h00.
Course landaise de compétition avec la Ganadéria Deyris.
Venez découvrir la course landaise Dimanche 19 juillet après-midi à 17h00.
Course landaise de compétition avec la Ganadéria Deyris. .
Arènes J. Lafittau Amou 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine clubtaurinamou@gmail.com
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English : Course landaise
Come discover the Course Landaise on Sunday, July 19, at 5:00 p.m.
Competitive Course Landaise featuring the Deyris Ganaderia.
L’événement Course landaise Amou a été mis à jour le 2026-06-10 par Landes Chalosse
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