Amou

Course landaise

Arènes J. Lafittau Amou Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 17:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Venez découvrir la course landaise Dimanche 19 juillet après-midi à 17h00.

Course landaise de compétition avec la Ganadéria Deyris.

Venez découvrir la course landaise Dimanche 19 juillet après-midi à 17h00.

Course landaise de compétition avec la Ganadéria Deyris. .

Arènes J. Lafittau Amou 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine clubtaurinamou@gmail.com

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English : Course landaise

Come discover the Course Landaise on Sunday, July 19, at 5:00 p.m.

Competitive Course Landaise featuring the Deyris Ganaderia.

L’événement Course landaise Amou a été mis à jour le 2026-06-10 par Landes Chalosse