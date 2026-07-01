Marché des producteurs de Pays Amou
mercredi 29 juillet 2026 · Amou
Informations pratiques
Amou
Marché des producteurs de Pays
Place de la Técouère Amou Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:00:00
fin : 2026-07-29 23:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Marché festif et gourmand avec les producteurs locaux, assiette gourmande à composer sur place.
Flânez et faîtes votre marché, dînez sur place ou profitez des animations festives tout en soutenant les producteurs locaux…
Venez nombreux !
Marché festif et gourmand avec les producteurs locaux, assiette gourmande à composer sur place.
Flânez et faîtes votre marché, dînez sur place ou profitez des animations festives tout en soutenant les producteurs locaux…
Venez nombreux ! .
Place de la Técouère Amou 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 45 45
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English : Marché des producteurs de Pays
Festive gourmet market with local producers, gourmet plate to compose on the spot.
Stroll and shop, dine in or enjoy the festive entertainment while supporting local producers?
Come one, come all!
L’événement Marché des producteurs de Pays Amou a été mis à jour le 2026-06-29 par Landes Chalosse
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