Visite patrimoniale en calèche Amou
mercredi 29 juillet 2026 · Amou
Informations pratiques
Amou
Visite patrimoniale en calèche
Amou Landes
Tarif : 16.5 – 16.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:00:00
fin : 2026-07-29 21:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Venez faire une visite patrimoniale en calèche du village d’Amou. Découvrez le patrimoine et l’histoire d’Amou en vous baladant en calèche dans les ruelles du village d’Amou.
Sur réservation
Venez faire une visite patrimoniale en calèche du village d’Amou. Découvrez le patrimoine et l’histoire d’Amou en vous baladant en calèche dans les ruelles du village d’Amou.
Sur réservation .
Amou 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine bondominique40330@gmail.com
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English : Visite patrimoniale en calèche
Come take a heritage tour by horse-drawn carriage through the village of Amou. Discover Amou’s heritage and history as you stroll through the village’s narrow streets in a horse-drawn carriage.
By reservation only
L’événement Visite patrimoniale en calèche Amou a été mis à jour le 2026-07-01 par Landes Chalosse
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