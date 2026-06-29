Informations pratiques

Amou

Marché traditionnel et visite en calèche

Place de la Técouère Amou Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 08:00:00

fin : 2026-08-09 12:30:00

Date(s) :

2026-08-09

Le marché d’Amou, marché Dominical, se tient le matin sur la place de la Técouère à l’ombre de platanes centenaires.

Produits fermiers, saveurs locales, senteurs et couleurs sont au rendez-vous de ces instants gourmands, faits de rencontres et de convivialité.

Visite en calèche sur réservation.

Le marché d’Amou, marché Dominical, se tient le matin sur la place de la Técouère à l’ombre de platanes centenaires.

Produits fermiers, saveurs locales, senteurs et couleurs sont au rendez-vous de ces instants gourmands, faits de rencontres et de convivialité.

Visite patrimoniale en calèche sur réservation .

Place de la Técouère Amou 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 00 22

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English : Marché traditionnel et visite en calèche

The Amou Market, a Sunday market, is held in the morning on Place de la Técouère in the shade of century-old plane trees.

Farm-fresh produce, local flavors, aromas, and colors come together in these delightful moments, filled with new encounters and a warm, friendly atmosphere.

Horse-drawn carriage tours are available by reservation.

L’événement Marché traditionnel et visite en calèche Amou a été mis à jour le 2026-06-29 par Landes Chalosse