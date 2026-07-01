La Médiathèque Chalosse Tursan part en balade Amou
mardi 28 juillet 2026 · Amou
Informations pratiques
Amou
La Médiathèque Chalosse Tursan part en balade
terrasse du trinquet Amou Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 15:00:00
fin : 2026-07-28 17:00:00
Date(s) :
2026-07-28
L’équipe des médiathèques vous attend à l’ombre de la terrasse du trinquet de Sainte-Colombe, avec des lectures, des jeux de société, des coloriages et jeux de plein air pour petits et grands.
Pour être tout à votre aise, amenez votre kit confort plaid, coussin, chapeau et goûter ! .
terrasse du trinquet Amou 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 85 18
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English : La Médiathèque Chalosse Tursan part en balade
L’événement La Médiathèque Chalosse Tursan part en balade Amou a été mis à jour le 2026-07-02 par Landes Chalosse
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