Amou

Course landaise

Arènes J. Lafittau Amou Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 21:30:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Venez découvrir la course landaise lundi 20 juillet après-midi à 21h30.

Course landaise de compétition avec la Ganadéria Nogues

Dans le cadre des fêtes, venez découvrir la course landaise lundi 20 juillet après-midi à 21h30.

Course landaise de compétition avec la Ganadéria Nogues .

Arènes J. Lafittau Amou 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine clubtaurinamou@gmail.com

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English : Course landaise

Come discover the Course Landaise on Monday, July 20, at 9:30 p.m.

Competitive Course Landaise featuring the Ganadería Nogues

L’événement Course landaise Amou a été mis à jour le 2026-06-10 par Landes Chalosse