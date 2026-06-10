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Course landaise Amou

Course landaise Amou

Course landaise Amou lundi 20 juillet 2026.

Adresse : Arènes J. Lafittau

Ville : 40330 Amou

Département : Landes

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif : 15 15 Tarif de base plein tarif

Amou

Course landaise

Arènes J. Lafittau Amou Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 21:30:00
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-07-20

Venez découvrir la course landaise lundi 20 juillet après-midi à 21h30.
Course landaise de compétition avec la Ganadéria Nogues
Dans le cadre des fêtes, venez découvrir la course landaise lundi 20 juillet après-midi à 21h30.
Course landaise de compétition avec la Ganadéria Nogues   .

Arènes J. Lafittau Amou 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine   clubtaurinamou@gmail.com

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English : Course landaise

Come discover the Course Landaise on Monday, July 20, at 9:30 p.m.
Competitive Course Landaise featuring the Ganadería Nogues

L’événement Course landaise Amou a été mis à jour le 2026-06-10 par Landes Chalosse

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