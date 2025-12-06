Course-marche La MARZy’llaise Place de l’Église Marzy

Marzy

Course-marche La MARZy’llaise

Place de l’Église Mairie Marzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 09:00:00

fin : 2026-07-14 12:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Le 14 juillet, c’est la première édition de la MARZy’llaise à Marzy.

Une course-marche fraternelle, festive et ouverte à tous, placée sous les couleurs de la Liberté, de l’Égalité… et surtout de la FRATERNITÉ !

Au programme courses enfants et de 5 et 10 km et marche de 5 km.

Suivez l’actualité de l’événement sur le site internet de la ville de Marzy.

En partenariat avec le CLUB MARZY CYCLISTE

Le programme complet très prochainement et les inscriptions bientôt ouvertes ! .

Place de l’Église Mairie Marzy 58180 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 09 25 mairie-marzy@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Course-marche La MARZy’llaise

L’événement Course-marche La MARZy’llaise Marzy a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cap Grand Nevers