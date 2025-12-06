Course-marche La MARZy’llaise Place de l’Église Marzy
Course-marche La MARZy’llaise Place de l’Église Marzy mardi 14 juillet 2026.
Marzy
Course-marche La MARZy’llaise
Place de l’Église Mairie Marzy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 09:00:00
fin : 2026-07-14 12:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Le 14 juillet, c’est la première édition de la MARZy’llaise à Marzy.
Une course-marche fraternelle, festive et ouverte à tous, placée sous les couleurs de la Liberté, de l’Égalité… et surtout de la FRATERNITÉ !
Au programme courses enfants et de 5 et 10 km et marche de 5 km.
Suivez l’actualité de l’événement sur le site internet de la ville de Marzy.
En partenariat avec le CLUB MARZY CYCLISTE
Le programme complet très prochainement et les inscriptions bientôt ouvertes ! .
Place de l’Église Mairie Marzy 58180 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 09 25 mairie-marzy@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Course-marche La MARZy’llaise
L’événement Course-marche La MARZy’llaise Marzy a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cap Grand Nevers