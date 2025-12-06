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Course-marche La MARZy’llaise Place de l’Église Marzy

Course-marche La MARZy’llaise Place de l’Église Marzy mardi 14 juillet 2026.

Lieu : Place de l'Église

Adresse : Mairie

Ville : 58180 Marzy

Département : Nièvre

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Marzy

Course-marche La MARZy’llaise

Place de l’Église Mairie Marzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 09:00:00
fin : 2026-07-14 12:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Le 14 juillet, c’est la première édition de la MARZy’llaise à Marzy.
Une course-marche fraternelle, festive et ouverte à tous, placée sous les couleurs de la Liberté, de l’Égalité… et surtout de la FRATERNITÉ !
Au programme courses enfants et de 5 et 10 km et marche de 5 km.
Suivez l’actualité de l’événement sur le site internet de la ville de Marzy.
En partenariat avec le CLUB MARZY CYCLISTE
Le programme complet très prochainement et les inscriptions bientôt ouvertes !   .

Place de l’Église Mairie Marzy 58180 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 09 25  mairie-marzy@orange.fr

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English : Course-marche La MARZy’llaise

L’événement Course-marche La MARZy’llaise Marzy a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cap Grand Nevers

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