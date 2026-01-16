Course Nature La Vallée des sources

Salle des fêtes Nanteuil Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Préparez-vous pour une matinée sportive à Nanteuil.

Au programme

– Marche (5 et 10km) départ 9h

– Course (5 et 10km) départ 9h30

– Parcours obstacles enfant départ 11h

Les inscriptions sont ouvertes ! .

Salle des fêtes Nanteuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 55 06 55 pierojumo@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Course Nature La Vallée des sources

L’événement Course Nature La Vallée des sources Nanteuil a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Haut Val De Sèvre