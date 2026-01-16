Course Nature La Vallée des sources Nanteuil

Course Nature La Vallée des sources

Course Nature La Vallée des sources Nanteuil dimanche 29 mars 2026.

Course Nature La Vallée des sources

Salle des fêtes Nanteuil Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29

Date(s) :
2026-03-29

Préparez-vous pour une matinée sportive à Nanteuil.

Au programme
– Marche (5 et 10km) départ 9h
– Course (5 et 10km) départ 9h30
– Parcours obstacles enfant départ 11h

Les inscriptions sont ouvertes !   .

Salle des fêtes Nanteuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 55 06 55  pierojumo@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Course Nature La Vallée des sources

L’événement Course Nature La Vallée des sources Nanteuil a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Haut Val De Sèvre