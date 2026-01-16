Course Nature La Vallée des sources Nanteuil
dimanche 29 mars 2026
Course Nature La Vallée des sources
Salle des fêtes Nanteuil Deux-Sèvres
Tarif : – –
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
2026-03-29
Préparez-vous pour une matinée sportive à Nanteuil.
Au programme
– Marche (5 et 10km) départ 9h
– Course (5 et 10km) départ 9h30
– Parcours obstacles enfant départ 11h
Les inscriptions sont ouvertes ! .
Salle des fêtes Nanteuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 55 06 55 pierojumo@hotmail.fr
